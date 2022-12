BOGOR - Arus lalu lintas di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada sedang diberlakukan one way arah Jakarta, Minggu (25/12/2022) siang ini. Kendaraan yang mengarah ke Puncak tertahan untuk sementara waktu.

"Kami sedang memberlakukan one way dari tadi jam 11.30 WIB sudah kita berlakukan one way arah Jakarta," kata KBO Satlantas Polres Bogor, Iptu Ketut Laswarjana kepada wartawan, Minggu (25/12/2022).

Kata dia, sistem one way arah Jakarta diberlakukan lebih awal untuk mengantisipasi kepadatan arus balik libur Natal. Termasuk, dimungkinkan wisatawan yang menginap akan pulang secara bersamaan.

"Kenapa kita berlakukan one way? Karena arus dari hari Jumat Sabtu yang menginap di Puncak berbarengan pulang check out di jam 13.00 WIB. Sehingga kita mulai one way jam 11.30 WIB," ujarnya.

Selain itu, Ketut menambahkan, secara umum kondisi lalu lintas sejak kemarin dan hari ini terpantau menurun. Hal itu lantaran masyarakat sudah membagi hari liburnya sejak awal pekan bersamaan dengan dimulainya libur sekolah. "Sehingga kemarin Sabtu dan Minggu ini arus (ke Puncak) tidak begitu ramai," tuturnya.