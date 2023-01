BOGOR - Arus lalu lintas di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor siang ini diberlakukan one way arah Jakarta. Kendaraan yang akan menuju Cianjur diminta untuk mencari alternatif lain via Jonggol atau Sukabumi.

"Terpantau pada hari ini tanggal 1 Januari 2023 arus kendaraan tergolong masih normal lancar. Namun kita prediksi dan antisipasi arus kendaraan yang balik ke Jakarta karena itu pukul 11.30 WIB kita memulai proses oneway arah Jakarta," kata Kasatlantas Polres Bogor AKP Anggi Pranata, Minggu (1/1/2023).

Kata dia, proses one way ini diberlakukan secara situasional. Apabila arus kendaraan di Jalur Puncak terkendali maka akan dibuka kembali normal arah.

"Pelaksanaan (one way arah Jakarta) situasional apabila arusnya sudah habis semua, sudah terkendali kita normalkan kembali dua arah," jelasnya.

Sistem one way arah Jakarta di Jalur Puncak ini diberlakukan lebih cepat dari untuk mengantisipasi arus balik wisatawan. Karena, diprediksi hari ini menjadi puncak arus balik menuju Jakarta.

"Ya karena data yang kita himpun pada hari Kamis, Jumat dan Sabtu kemarin itu terdapat kendaraan yang menginap (di Puncak). Jadi mengantisipasi tidak terjadi stuck atau macet parah kita memilih oneway (arah Jakarta) lebih awal," tutupnya.

(fkh)