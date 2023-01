TANGERANG - Seorang kernet truk pengangkut sampah milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kota Tangerang berinisial NA mengalami kecelakaan di Jalan KH Hasyim Asy'ari, Kelurahan Kenangan, Kecamatan Cipondoh, Senin (16/1/2023).

NA yang duduk di bak berisi tumpukan sampah meninggal dunia akibat terjatuh saat truk tengah melaju sekira pukul 11.30 WIB.

Truk berjenis Toyota Dyna nomor polisi B-9201-COQ itu dikemudikan sopir berinisial AM dan membawa dua penumpang.

Satu penumpang duduk di samping kiri pengemudi. Sedangkan korban duduk di kap mobil.

Kanit Laka Lantas Polres Metro Tangerang Kota AKP Badruzzaman mengatakan peristiwa ini bermula ketika mobil tersebut datang dari arah Tangerang menuju Ciledug melintas Jl. KH Hasyim Asy'ari.

Tiba-tiba seseorang diberitahu oleh pengendara bawah ada petugas kebersihan yang terjatuh dari truk.

"Tiba-tiba sopir diberitahu oleh seseorang tidak dikenal bahwa ada yang terjatuh dari bak truk setelah dilihat ternyata benar bahwa saudara NA sebagai kenek sampah yang berada di bak truk terjatuh," ujarnya Selasa, (17/1/2023).

AM kemudian menghampiri lokasi jatuhnya AN untuk melihat keadaannya. Nahas, AN langsung meninggal di tempat lantaran mengalami luka di bagian kepala.

"Atas kejadian tersebut Saudara NA mengalami luka parah di bagian kepala dan meninggal di TKP dan jenazah dibawa ke RSU Kabupaten Tangerang," ucapnya.