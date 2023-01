BEKASI - Korban selamat dalam kasus keluarga diduga keracunan di Kelurahan Ciketing Udik, Bantargebang, Kota Bekasi, berinisial MD, dipindahkan ke Rumah Sakit Polri, Jakarta Timur. Korban sebelumnya menjalani perawatan intensif semenjak ditemukan terkapar di rumah tinggalnya pada Kamis 12 Januari 2023.

โ€œIya benar, dipindahkan semalam ke Rumah Sakit Polri,โ€ kata Humas RSUD Bantargebang Sandy Romadoni ketika dikonfirmasi, Selasa (17/1/2023).

Sandy menuturkan korban MD dipindahkan untuk menjalani penyelidikan lebih lanjut dari pihak kepolisian. Namun, Sandy tak merinci terkait pemeriksaan tersebut. โ€œUntuk penyelidikan lebih lanjut pihak kepolisian,โ€ tuturnya.

Kesehatan MD juga disebutnya semakin membaik semenjak menjalani perawatan. Sementara, untuk korban lain yang selamat yaitu bocah berusia lima tahun pun juga dalam kondisi baik.

โ€œSudah membaik, yang balita juga membaik namun masih di RSUD,โ€ ungkap Sandy.

Sebagai informasi, kasus ini menguak ketika satu keluarga yang berjumlah lima orang ditemukan terkapar tak berdaya di rumahnya. Saat ditemukan, beberapa anggota keluarga juga terlihat dalam kondisi mulut berbusa.

Adapun anggota keluarga yang menempati rumah tersebut terdiri dari AM (ibu), MA dan MR (putra dari AM), NR (putri dari AM) dan MD (adik ipar dari AM). Belakangan AM, MA dan MR juga dinyatakan meninggal dunia.

