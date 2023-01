BEKASI - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bekasi memastikan kondisi NR (5) anak yang juga merupakan korban dari keluarga diduga keracunan di Bantargebang sudah sehat. Kini NR sudah diperbolehkan pulang ke rumah.

“Kondisi terkini pasien anak sudah sehat dan sudah ACC (persetujuan) pulang dokter,” kata Humas RSUD Bantargebang, Sandy Romadoni, Selasa (17/1/2023).

Namun, belum ada pihak keluarga yang datang untuk menjemput anak tersebut. Pihak RSUD juga masih menunggu pihak kepolisian, Dinas Sosial, ataupun Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Bekasi untuk memastikan langkah ke depan.

"Namun masih di RSUD tinggal menunggu dari pihak Kepolisian atau Dinsos (Dinas Sosial) atau KPAD (Komisi Perlindungan Anak Daerah) untuk menangani pasien anak," ujarrnya.

Untuk kondisi anggota keluarga lainnya yang juga selamat yakni MD sudah membaik. Saat ini MD pun sudah berada di Rumah Sakit Polri, di Jakarta Timur.

“Sudah dipindahkan tadi malam ke rumah sakit Polri,” ucap dia.

Follow Berita Okezone di Google News

Sebagai informasi, kasus ini menguak ketika satu keluarga yang berjumlah lima orang ditemukan terkapar tak berdaya di rumahnya. Saat ditemukan, beberapa anggota keluarga juga terlihat dengan kondisi mulut berbusa.

Anggota keluarga yang menempati rumah tersebut terdiri atas AM (ibu), MA dan MR (putra dari AM), NR (putri dari AM) dan MD (adik ipar dari AM). Belakangan AM, MA dan MR dinyatakan meninggal dunia.