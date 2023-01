JAKARTA – Mengurus dokumen kependudukan saat ini semakin mudah dengan kehadiran Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Pemerintah juga bertekad menciptakan transformasi pelayanan publik yang lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah diakses.

Hal ini membuat sejumlah perwakilan negara berkunjung ke Indonesia untuk melihat Mal Pelayanan Publik (MPP) tersebut.

Kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk melihat fasilitas dan capaian kinerja Mal Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta serta berbagi pengalaman dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik yang telah dilakukan oleh DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta.

Plt Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Tata Rang dan Lingkungan Hidup, Vera Revina Sari mengatakan, salah satu negara yang datang adalah Korea Selatan yang diwakili oleh Minister of the Interior and Safety Republic of Korea, Mr Lee Sang-min.

β€œDari Korsel kesini mau melihat apa yang dicapai oleh DKI dan itu mendapat apresiasi yang luar biasa karena apa yang kita lakukan satu revolusi di dalam pelayanan publik,” ujar Vera dikutip dari channel Layanan Jakarta, Sabtu (28/1/2023).

Selain Korea Selatan, Direktur Jenderal Administrasi Dalam Negeri Pemerintahan Kerajaan Kamboja, H.E Prak Sam Oeun dan lain sebagainya.

