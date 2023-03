JAKARTA - Ketua RT 01/01, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Kamso Badrudin (49) menjelaskan sosok AS, yang disebut-sebut sebagai pemilik Jeep Rubicon yang dipakai Mario Dandy Satriyo. AS diketahui tak mungkin memiliki mobil mewah Jeep Rubicon lantaran tergolong orang tak mampu dan hingga kini masih menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT).

"Dia sudah pindah dari sini sejak tahun 2008, tapi masih ada komunikasi sama saya karena dia masih dapat bansos atau BLT. Terakhir setelah Covid tahun 2022 masih dapat. Kalau dibilang hidupnya memang agak susah secara perekonomian," ujarnya pada wartawan, Kamis (2/3/2023).

Menurutnya, setelah pindah, AS masih sering berkomunikasi dengannya selaku Ketua RT mengingat AS merupakan salah satu warganya yang masih mendapatkan bansos. AS datang ke rumahnya untuk mengambil bansos ataupun BLT tersebut.

"Sempat ninggalin nomor telpon, nah sekarang sudah enggak bisa dihubungi lagi nomor telponnya. Menurut keterangan terakhirnya, saya (AS) tinggal di daerah Cipinang," ujarnya.

Kamso tak menyangka dan tak yakin bila AS memilik Jeep Rubicon sebagaimana ditanyakan pihak Lising, KPK, hingga Kemenkeu. Hal itu lantaran dia tahu sosok AS selama mengontrak di wilayahnya itu. AS merupakan orang yang baik, jujur, dan suka bergaul dengan warga lainnya.

"Orangnya baik, jujur, humble orangnya gak neko-neko. Makanya sekarang kalau ada berita punya Rubicon kan seharinya (dahulu) dia pakai motor butut, motor tua. Kayaknya gak mungkin banget, nonsense. Tapi ya gak tahu kalau identitasnya dipakai oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kan enggak tahu," katanya. Kamso menambahkan, di wilayahnya memang ada tempat penitipan mobil. Namun, dia belum pernah melihat Jeep Rubicon di tempat penitipan tersebut selama AS mengontrak di wilayahnya.

