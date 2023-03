JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono merombak jajaran direksi PT JakLingko. Dalam perombakan itu, Heru mencopot lima petinggi JakLingko sekaligus.

Heru Budi menunjuk Mega Indahwati Tarigan sebagai Direktur Utama (Dirut) PT JakLingko menggantikan Muhamad Kamaluddin. Kemudian Fajar Dharmawan diangkat sebagai Direktur PT JakLingko.

"Mengangkat Mega Indahwati Natangsa Tarigan sebagai Direktur Utama dan Fajar Dharmawan sebagai Direktur," kata Corporate Secretary and Legal Division Head PT JakLingko Indonesia Kevin Haikal dalam keterangan tertulis dikutip, Rabu (8/3/2023).

Kevin menambahkan perubahan direksi PT JakLingko berlaku mulai 6 Maret 2023 melalui Keputusan Para Pemegang Saham (KPPS) di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

"Dengan masa jabatan sesuai dengan Anggaran Dasar (AD/ART) Perseroan," ucapnya.

Kevin menjelaskan sosok Mega Tarigan tidak asing di dunia transportasi. Sebab sebelumnya pernah menjabat sebagai Railway Operation Division Head PT MRT Jakarta (Perseroda).

"Mega Tarigan bukan sosok baru di transportasi. Mega sudah bergabung dengan PT MRT Jakarta (Perseroda) sejak Oktober 2009," ujar Kevin.

Sedangkan Fajar Dharmawan sebelumnya menjabat sebagai Group Head of Finance PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ), yang juga sebelumnya tercatat sebagai Head of Accounting and Financial Control PT MRT Jakarta (Perseroda) periode 2015-2020.

Lebih lanjut, Heru Budi memberhentikan sejumlah nama dari jajaran direksi PT JakLingko dengan hormat diantaranya; Suryawan Putra Hia sebagai Komisaris Utama, Widi Amanasto sebagai Komisaris, Muhamad Kamaluddin sebagai Direktur Utama, Mohammad Hanief Arie Setianto sebagai Direktur Keuangan, Endro Rahardjo sebagai Direktur Teknik

"PT JakLingko Indonesia mengucapkan terima kasih serta penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdiannya selama menjabat sebagai pengurus PT JakLingko Indonesia," tuturnya.