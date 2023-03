JAKARTA - Terungkap kasus pornografi melalui platform aplikasi 'Dream Live'. Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat menciduk tiga pelaku yang tergabung di sebuah agensi bernama 'Infinity 4Ever'.

Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat, Kompol Andri Kurniawan menjelaskan bahwa kejadian ini bermula saat pihaknya melakukan patroli cyber dan menemukan dua akun dari aplikasi Dream Live sedang melakukan live streaming pornografi.

"Mempertontonkan ketelanjangan dengan gerakan tak senonoh," kata Andri saat konferensi pers, Selasa (14/3/2023).

Melalui penyelidikan lebih lanjut, diperoleh identitas pemilik akun sekaligus yang melakukan live video tersebut. Polisi kemudian menangkap pelaku PP dan LS yang berperan sebagai host, dan DSP selaku agensi bernama 'Infinity 4Ever' dari akun tersebut.

"Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti handphone yang digunakan pelaku untuk mengoperasionalkan grup WA dari agensi tersebut," ujarnya.

Dari barang bukti tersebut, polisi mengungkap adanya percakapan dan bukti pembayaran gaji. Kepada polisi, pelaku DSP mengaku mendapat keuntungan dengan melakukan live. Semakin banyak yang menonton live tersebut maka akan semakin banyak meraup keuntungan.

Sedangkan untuk hasil keuntungan, akan dibagikan ke masing-masing Host sesuai dengan kesepakatan yang telah terbentuk.

"Dalam pemantauan tiga bulan pelaku dapat meraup keuntungan mulai dari Rp 6 juta hingga 15 juta," tuturnya.

Atas perbuatannya, para pelaku disangkakan dengan pasal 36 Jo pasal 10 UU RI No 44 tahun 2008 tentang pornografi atau pasal 45 ayat 1 no 19 2016 tentang perubahan atas UU no 11 tahun 2008 tentang ITE.