JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta meraih Platinum Award (Juara Umum) kategori Pemerintah Provinsi pada ajang Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2023.

Tak tanggung-tanggung, tahun ini Pemprov DKI Jakarta berhasil menyabet 8 penghargaan sekaligus, dalam gelaran kompetisi kinerja komunikasi/ kehumasan paling komprehensif di Indonesia itu.

BACA JUGA:

Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, Benni Aguscandra mengungkapkan, tahun ini DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta kembali mengukir prestasi dengan mempertahankan penghargaan di sejumlah kategori serta Platinum Award atau Juara Umum pada PRIA 2023

“Alhamdulillah, DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta kembali mengukir prestasi dalam Public Relations Indonesia Awards (PRIA), DPMPTSP tidak pernah absen mendapatkan penghargaan di sejumlah kategori, dan tahun 2023 ini berhasil meraih Platinum Award atau Juara Umum,” ungkap Benni, melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (18/3/2023).

BACA JUGA:

Benni mengatakan, berbagai penghargaan yang diraih oleh DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta pada PRIA 2023, telah membuktikan konsistensi membangun komunikasi yang strategis, efektif, dan berkelanjutan, dalam menyampaikan berbagai informasi, program, kebijakan, serta capaian kinerja pemerintah kepada masyarakat.

Ia pun menyebut, capaian tersebut tidak terlepas dari arahan dan komitmen Pj. Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono yang senantiasa menjadikan komunikasi sebagai kunci bagi Pemprov. DKI Jakarta dalam memelihara serta meningkatkan kepercayaan publik.

Melalui komunikasi yang baik dan efektif, DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta terus berusaha memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.

“Sesuai arahan dan komitmen Pj. Gubernur DKI Jakarta, Bapak Heru Budi Hartono, pengelolaan komunikasi yang efektif menjadi kunci kesuksesan Pemprov. DKI Jakarta dalam menghadirkan pelayanan publik yang prima bagi warga Jakarta. Program komunikasi masyarakat terpadu dan terintegrasi melalui pendekatan kehumasan menjadi sangat penting untuk dilakukan, yakni sebagai 'jembatan' antara instansi dengan publiknya,” jelas Benni.

Benni pun menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, yang selama ini terus membangun komunikasi yang baik serta efektif dalam memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.

Follow Berita Okezone di Google News

“Tentunya pencapaian ini menjadi motivasi bagi seluruh jajaran DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan di 316 service point UP PMPTSP yang tersebar di kantor Kelurahan, Kecamatan, Kota/ Kabupaten Administrasi dan Mal Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta,” ujarnya.

Delapan Penghargaan Sekaligus

Sementara itu, Kepala Bidang Penyuluhan dan Pengaduan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, Sri Ratu Mulyanti mengatakan total 8 penghargaan yang diraih oleh Pemprov DKI Jakarta melalui DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta.

“Berdasarkan hasil seleksi dan penilaian yang komprehensif, tahun ini kami meraih total 8 penghargaan dalam PRIA 2023” ujar perempuan yang karib disapa Yanti tersebut.

Yanti pun merinci delapan penghargaan yang diraih Pemprov DKI Jakarta dari beberapa kategori, sebagai berikut:

1. Penghargaan Platinum Award (Juara Umum) PRIA 2023 Kategori Pemerintah Provinsi

2. Terpopuler di Media Cetak & Online Kategori Pemerintah Provinsi

3. Best Presenter PRIA 2023: Rinaldi, S.I.Kom., M.Si., Subkoordinator Urusan Penyuluhan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta

4. PR Campaign of The Year: Urus Izin Sendiri itu Mudah, Program Komunikasi Masyarakat Terpadu/Penyuluhan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta

5. Departemen PR: Kinerja Komunikasi Masyarakat Terpadu Bidang Penyuluhan dan Pengaduan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta

6. Manajemen Krisis - Kategori Krisis & Pasca Krisis : DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta

7. Program PR - Kategori Digital PR: Layanan Jakarta on TV “Semangat Kolaborasi, Bangun Reputasi” DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta

8. Program PR - Kategori Government PR: Gerai Memulai Usaha "Pendampingan Perizinan UMKM secara end to end process" DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta

Empat Tahun Pertahankan Prestasi

Rinaldi, selaku Subkoordinator Urusan Penyuluhan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, mencatatkan rekor gemilang dengan kembali dinobatkan sebagai Best Presenter dalam ajang PRIA 2023.

Diketahui, penghargaan Best Presenter ini menjadi penghargaan keempat kalinya yang didapatkan Rinaldi secara berturut-turut sejak tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023. Capaian itupun menjadikan Rinaldi sebagai satu-satunya peraih Best Presenter terlama sepanjang sejarah PRIA.

"Tahun 2023 ini menjadi tahun keempat, saya meraih Best Presenter dalam ajang kompetisi kinerja komunikasi/kehumasan paling komprehensif di Indonesia. Ini semua tidak terlepas dari arahan dan dukungan pimpinan Pemprov DKI Jakarta khususnya DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta serta kerjasama tim yang solid,” ujar Rinaldi.

Kompetisi PRIA 2023 Semakin Sengit

Ajang kompetisi kinerja komunikasi/kehumasan terbesar di tanah air, PRIA telah menjadi barometer bagi kinerja komunikasi/kehumasan yang unggul dan ajang yang paling dinantikan oleh segenap praktisi PR korporasi/instansi.

Asmono Wikan, Founder dan CEO PR INDONESIA sekaligus Ketua Komisi Pemberdayaan dan Organisasi Dewan Pers, mengatakan, The 8th Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2023 memang terasa semakin sengit jika ibandingkan tahun sebelumnya.

“Total ada 836 entri yang masuk ke meja panitia, dari 236 institusi baik Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, Anak Usaha BUMN, BUMD, Anak Usaha BUMD, Korporasi/Perusahaan Swasta maupun Perguruan Tinggi” ungkap Asmono dalam Awarding PRIA 2023, Denpasar, Bali (17/3/2023)

Menurut Asmono, pertumbuhan jumlah peserta kompetisi PRIA yang selalu meningkat setiap tahun menunjukkan bahwa antusiasme praktisi PR lintas sektor untuk terus-menerus merawat kerja-kerja komunikasi tidak pernah pudar.

Penjurian PRIA 2023 dilaksanakan secara hibrida dengan melibatkan 16 juri mulai dari kalangan praktisi PR senior, jurnalis terkemuka, akademisi senior, hingga PR Gurus.

Platinum Awards PRIA 2023 merupakan apresiasi tertinggi bagi peserta yang berhasil menyapu penghargaan terbanyak di setiap lini kategori PRIA. Mereka adalah DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, Kementerian Keuangan, BPJS Kesehatan, PT Bank Central Asia Tbk, IPB University, PT Petrokimia Gresik, IndiHome PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dan PT MRT Jakarta (Perseroda).

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta merupakan Perangkat Daerah yang memiliki kedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di DKI Jakarta, memiliki 316 service point atau Unit Pelaksana yang tersebar pada Kantor Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten Administrasi dan Mal Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta.

Dalam perjalanannya, DPMPTSP memiliki Inovasi layanan guna memberikan kemudahan dan pendekatan layanan kepada Warga Ibukota, di antaranya: Pelayanan Perizinan Terpadu dan Terintegrasi Melalui Mal Pelayanan Publik Jakarta, Starting a Business Corner atau Gerai Memulai, Jakarta Investment Centre, Jakarta Virtual Consultant for Business (JVC for B), Permohonan Perizinan dan Nonperizinan dengan Pelayanan Online Jakarta Evolution (JakEvo), Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB), dan Mobil AJIB.

Tanya PTSP 1500164, Antrian Online dan Lacak Berkas, Tanda Tangan Elektronik, Sistem Informasi Pengaduan Perizinan Terpadu (SiPinter), One Day Service dan Fast Track, Jasa Arsitek Gratis untuk bangunan rumah tinggal dengan luasan di bawah 200m2, IMB 3.0, PTSP Goes To Mall, Pelayanan Terpadu Keliling Kepulauan Seribu, Pelayanan Terpadu Keliling Kampung Kota, dll..