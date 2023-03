TANGERANG SELATAN - Ratusan warga berdatangan ke lokasi pengobatan gratis Partai Perindo di Ricastro Waterzone, Benda Baru, Pamulang, Tangerang Selatan (Tangsel), Sabtu (18/03/23).

Tempat itu dipilih sebagai lokasi acara karena sesuai dengan keberadaan Rumah Aspirasi Topher di sana. Rumah Aspirasi Topher merupakan sarana untuk menyerap aspirasi sekaligus pendampingan bagi masyarakat luas.

Rumah Aspirasi Topher berada persis di sisi pintu masuk Ricastro Waterzone. Nama Topher sendiri berasal dari nama kader Perindo Christopher Andrian Persadanta Ginting, yang juga pemilik Ricastro Waterzone.

Topher bercerita tentang Rumah Aspirasi itu. Kata dia, keberadaannya tak lepas dari persoalan-persoalan yang menerpa masyarakat bawah hingga menyebabkan mereka kesulitan mendapatkan informasi tentang kesehatan, pendidikan, serta bidang-bidang sosial lainnya.

"Selama ini kan masyarakat punya informasinya asimetris, jadi banyak informasi, program-program dari pemerintah yang tidak tersalurkan. Saya beberapa kali kunjungan-kunjungan ke daerah, jadi banyak yang kurang paham bagaimana sih klaim BPJS, bagaimana sih masuk SMA, zonasi dan lain-lain," tuturnya di sela acara pengobatan gratis.

Dengan kondisi demikian, kata Topher, maka masyarakat butuh wadah untuk pendampingan guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Peran itulah yang djalankan Rumah Aspirasi Topher, di mana keberadaannya tak hanya menyerap aspirasi tapi juga pendampingan.

Follow Berita Okezone di Google News

"Jadi ada 2 hal dalam rumah aspirasi ini, ke dalam dan keluar. Ke dalam kita menyerap aspirasi dan keluar kita melakukan pendampingan. Misalnya, bagaimana nih soal BPJS, itu kita dampingi," paparnya.

Ke depan, Rumah Aspirasi Topher akan bekerjasama dengan mahasiswa demi membantu para siswa di bidang akademik dan non akademik. Salah satu rencananya adalah menggelar try out pada beberapa sekolah di Tangsel.

"Kota akan roadshow, memotivasi para siswa di sekolah-sekolah dengan melibatkan mahasiswa juga," tandasnya.

DPD Partai Perindo Kota Tangsel menggelar pengobatan gratis di Jalan Parakan, Pamulang. Acara itu digelar di pelataran wahana Ricastro Waterzone. Warga menyambut antusias pemeriksaan kesehatan hingga pengobatan gratis di lokasi.

Total ada 300 kuota yang disiapkan bagi masyarakat yang datang untuk berobat. Partai yang ditetapkan KPU dengan nomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu memulai kegiatan sejak pagi hari hingga tengah hari.