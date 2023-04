JAKARTA - Pemudik yang melewati Tol Cipali wajib mengetahui jadwal rekayasa lalu lintas yang diberlakukan selama musim mudik Lebaran 2023. Terkhusus yang melintas dari Km 72 Tol Cipali hingga Km 414 Gerbang Tol Kalikangkung.

Pada sepanjang jalur tersebut, Polri memberlakukan sistem one way (satu arah). Awalnya rekayasa lalin tersebut selesai pada pukul 24.00 WIB, Selasa 18 April 2023. Namun melihat situasi di lapangan, one way dilanjutkan hingga pukul 12.00 WIB, Rabu 19 April 2023.

“Perpanjangan rekayasa lalulintas one way diperkirakan akan berkahir pada rabu 19 April 2023 pukul 12.00 WIB,” begitu informasi NTMC Polri yang diterima Okezone.

NTMC Polri juga menginformasikan, pihaknya tidak menutup kemungkinan akan melanjutkan sistem one way. Hal itu tergantung dari situasi di lapangan, terutama tingkat volume kendaraan yang melintas.

Polisi meminta para pemudik untuk mengikuti arahan petugas di lapangan. Juga selalu hati-hati dan menjaga keselamatan.

