BOGOR - Arus lalu lintas di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Sabtu (29/4/2023) pagi ini terpantau cukup ramai. Kendaraan masih didominasi wisatawan yang akan berlibur.

"Kami pantau sejak tadi malam sampai pukul 06.00 WIB arus kendaraan yang menuju Puncak memang cukup meriah sekali. Dari pantauan kami baik itu dari CCTV maupun yang sejak tadi malam kami siagakan, baik yang piket maupun yang siaga, memang arus ke atas tidak henti-henti dan tidak putus-putus," kata KBO Satlantas Polres Bogor, Iptu Ardian Novianto di Simpang Gadog, Sabtu (29/4/2023).

Karena itu, sekira pukul 06.45 WIB, pihaknya mulai melakukan persiapan proses one way dengan menguras kendaraan dari arah Puncak menuju Jakarta. Sekira pukul 09.00 WIB, arus kendaraan dari Jakarta menuju Puncak terbuka one way.

"Mudah-mudahan arus yang tadi pagi sudah mulai masuk ke jalur wisata Puncak segera terserap. Sehingga kendaraan yang tadi pagi di atas segera bisa dinormalkan kembali," ucapnya.

Tercatat, ada 20.000 ribu kendaraan yang keluar dari Exit GT Ciawi menuju kawasan Puncak sejak malam hingga pagi tadi. Kendaraan yang melintas masih didominasi wisatawan yang hendak berlibur.

"Masa liburan Lebaran masih kental sekali, terkait arus wisata. Namun, setelah dilihat dari kalender itu sendiri memang ini adalah long weekend, sehingga arusnya arus wisata dan barangkali memang masih dalam rangka liburan Lebaran," tuturnya. Berdasarkan pantauan MNC Portal di Simpang Gadog, hingga pukul 10.40 WIB arus kendaraan sudah dibuka dua arah. Tidak terlihat lagi adanya kepadatan kendaraan dari arah Jakarta menuju kawasan wisata Puncak.

