BOGOR - Sistem one way sedang diberlakukan di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor. Kendaraan yang akan menuju Puncak tidak bisa melintas untuk sementara waktu.

"Sudah (one way arah Jakarta), baru dimulai tadi 12.30 WIB. Sekarang pendorong arusnya untuk membuka one way ke bawah baru sampai Cimory Mountain View," kata KBO Satlantas Polres Bogor Iptu Ardian Novianto, Sabtu (6/5/2023).

Ardian menjelaskan, arus kendaraan di Jalur Puncak memang cukup ramai oleh wisatawan. Tetapi, kondisinya tidak seramai ketika momen libur panjang Idul Fitri 1444 H.

"Sudah normal wisata weekend. Jadi mobil-mobil dan bus sudah lumayan banyak, jadi arus wisata seperti biasa weekend. Ini mah liburan weekend biasa bukan (seperti) libur Lebaran," ungkapnya.

Adapun titik-titik kepadatan kendaraan di Jalur Puncak masih sama seperti biasanya. Yakni di wilayah Megamendung dan kawasan Pasar Cisarua.

"Titik-titik hambat masih sama, Megamendung dan Pasar Cisarua. Namun saat ini sudah terbuka satu arah ke bawah tinggal Pasar Cisarua saja kurang lebih 1,5 kilometer lagi. Paling jam 14.30 WIB atay 15.30 WIB sudah dibuka lagi normal dua arah," tutupnya.

