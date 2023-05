BOGOR - Polisi mengamankan pria berinisial YF (35), melakukan pembacokan di kawasan Pasar Bogor. Preman ini juga kerap melakukan pemalakan kepada pedagang kaki lima (PKL) di kawasan tersebut.

"Satreskrim Polresta Bogor Kota telah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku penganiayaan yang mengakibatkan korban luka. Dimana juga merupakan terduga pelaku premanisme di Pasar Bogor serta masuk target Operasi Libas Lodaya 2023," kata Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso," Rabu (31/5/2023).

BACA JUGA: Pembacok Warga Kembangan Ditangkap Polisi

Berawal dari laporan korban berinisial US yang sempat terlibat percekcokan hingga berakhir pembacokan oleh pelaku di kawasan Pasar Bogor pada Sabtu 6 Mei 2023. Adapun pelaku ditangkap sekira pukul 18.30 WIB pada Senin 29 Mei 2023.

"Selisih paham ketika pelapor (US) memasang lampu penerangan di Jalan Roda tanpa seijin pelaku bahwa mengklaim Jalur Jalan Roda bisa dipakai berjualan karena usaha pelaku. Ketika bertemu (pelaku) hendak mengusir US dengan menggunakan senjata tajam, US tidak mau sehingga disabetkan dan ditangkis mengakibatkan luka di tangan," tuturnya.

Tak hanya itu, pelaku juga diketahui kerap melakukan pemalakan terhadap para PKL di kawasan Pasar Bogor.

Hal itu berdasarkan hasil pemeriksaan dan aduan dari para pedagang kepada polisi.

Follow Berita Okezone di Google News

"Dalam penyidikan selain pasal penganiayaan ya.g mengakibatkan korban luka kami juga menambahkan pasal pengancaman dimana salah satunya adalah pengambilan uang kutipan dengan ancaman atau menakut-nakuti dengan senjata tajam," ungkapnya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat penganiayaan dan ancaman dengan kekerasan sebagaimana dimaksud Pasal 351 KUHP dan atau Pasal 335 KUHP. Pelaku masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh polisi. "Segala bentuk premanisme yang dilakukan oleh siapapun dan dimanapun akan ditindak tegas oleh aparat penegak hukum," pungkasnya.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.