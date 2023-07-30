Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Salurkan Hobi Positif, Gardu Ganjar Muda Gelar Turnamen Mobile Legends untuk Milenial

Raniah Tamarisha , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |13:07 WIB
Salurkan Hobi Positif, Gardu Ganjar Muda Gelar Turnamen Mobile Legends untuk Milenial
Relawan Ganjar Gelar Turnamen Mobile Legends di Tangsel
TANGSEL- Relawan bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo yang menamakan Gardu Ganjar Muda merangkul milenial menyalurkan hobi mereka dengan menggelar turnamen mobile legends di Jalan Lengkong Karya, Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten.

"Teman-teman di Tangerang Selatan berinisiatif mengadakan kegiatan game bareng mobile legend, pembekalan politik, serta ikrar untuk mendukung Ganjar," ujar Koodinator Gardu Ganjar Muda Banten David Solehudin, Minggu (30/7/2023).

"Kami melihat mobile legend bukan hanya permainan, tapi juga mobile legend sudah masuk dalam bidang kegiatan keolahragaan ini juga cukup positif dan harus terus didukung oleh seluruh pihak, ini juga jadi cerminan makna Ganjar Untuk Semua yang hadir bagi seluruh lapisan masyarakat," sambungnya.

David mengatakan, turnamen e-sport ini merupakan acara kali kedua yang dihelat Gardu Ganjar Muda. Sebelumnya, mereka juga melakukan deklarasi dukungan terhadap Ganjar di Kabupaten dan Kota Serang.

Setelah merangkul milenial di Serang dan Tangerang Selatan, rencananya Gardu Ganjar Muda akan melebarkan sayap perjuangannya untuk mengikrarkan dukungan terhadap Ganjar Pranowo di seluruh wilayah Banten.

"Tujuannya memberikan dampak positif bahwa Ganjar Pranowo adalah calon presiden yang terus mendorong seluruh bakat, minat, dan hobi kalangan anak muda," ujar David.

Ke depannya, loyalis Ganjar Pranowo tersebut akan terus berkomitmen hadir melakukan kegiatan-kegiatan yang positif dan bermanfaat bagi sesama.

"Setelah ini tentu kita akan terus berkeliling mengajak seluruh anak muda untuk sama-sama aktif berperan dalam mengawal dan memenangkan Ganjar Pranowo pada Pemilu 2024 di seluruh kabupaten kota," tutup David.

