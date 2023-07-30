Viral! Korban Pencurian HP Babak Belur Dituduh Pelaku Curanmor karena Miliki Tato

JAKARTA - Seorang pria bernama Ridho yang juga menjadi korban pencurian Handphone (HP) dituduh sebagai pelaku curanmor. Sebab saat kejadian, korban memiliki tato di tubuhnya.

"Itu si Ridho, dia awalnya sebagai korban (yang) mau dirampas HP nya. Ridho punya tato, (Warga) terpancingnya karena itu juga," ujar Kapolsek Kebayoran Baru Kompol Tribuana Roseno, kepada wartawan dikutip, Minggu (30/7/2023).

Kejadian bermula saat Ridho yang seorang diri tiba-tiba dihampiri dua orang pelaku, yang menuduhnya telah mencuri HP. Selanjutnya, Ridho dibawa ke sebuah gang dan tak lama diteriaki sebagi pencuri sepeda motor (Curanmor).

"Modusnya begini, 'kamu ngambil Hp saya ya' terus dibawalah si Ridho masuk ke gang. Terlihat di CCTV mereka bertiga, nah pas hp nya Ridho diambil (pelaku) pada teriak. Ridho teriak dua orang itu maling, yang dua orang itu neriaki Ridho maling. Yang dua orang kabur, Ridho nya tinggal di situ,"terangnya.

Teriakan tiga orang tersebut mengundang warga sekitar mendatangi lokasi kejadian. Orang-orang disana percaya Ridho sebagai pelaku karena memiliki tato di tubuhnya. Walaupun HP Ridho telah raib dibawa dua orang pelaku.

Sementara, di media sosial viral adanya video amatir yang merekam Ridho tengah diamankan polisi dengan kondisi wajah yang berlumuran darah pasca diamuk warga. Ridho dipukuli warga karena dituduh telah mencuri sepeda motor.