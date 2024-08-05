Sadis! Adik Tewas Digorok Kakak Kandung saat Keduanya Mencuri

JAKARTA-Seorang pria berinisial MRZ tewas akibat dibacok dengan celurit oleh Kakaknya, Ken di belakang toko bilangan Sriamur, Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Saat itu, keduanya sedang melakukan pencurian di sebuah toko.

Hal itu diungkapkan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam pada wartawan, Senin (5/8/2024).

"Kakak diduga pelaku, dia mengambil celurit yang ada di tanah dan langsung menyabet ke arah leher korban dan langsung mengeluarkan darah," ujar Kombes Ade.

Mantan Kapolres Jakarta Selatan itu mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Minggu, 4 Agustus 2024 kemarin sekira pukul 03.30 WIB di belakang sebuah toko. Keduanya berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor saling berboncengan hendak melakukan aksi pencurian di kawasan Tambun Selatan.

"Keduanya lalu memarkirkan kendaraannya di depan musolah sekitar lokasi kejadian," tuturnya.

Kakak beradik itu, kata dia, berjalan kaki ke sebuah toko untuk melancarkan aksi pencuriannya tersebut. Lantas, saat keduanya tengah membobol atap toko dengan cara sang kakak mengambil 2 balok kayu untuk disandarkan ke tembok, dia lantas naik ke atap toko tersebut.

"Pelaku meminta korban untuk naik (ke atap juga) karena korban tak naik. Pelaku lalu turun (kembali) dan mau meminta korban naik, korban menjawab, sebentar habisin rokok sebatang," jelasnya.