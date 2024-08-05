Parpol yang Dukung Ridwan Kamil Maju Pilgub Jakarta

JAKARTA - Partai politik (parpol) yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIM) Plus akan mengusung Ridwan Kamil sebagai calon gubernur (Cagub) Jakarta 2024-2029 di Pilgub Jakarta. Demikian disampaikan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

Sementara itu parpol dari parpol dari KIM plus terdiri dari Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, PBB, Gelora, dan Garuda. Sementara itu, sejumlah parpol lainnya seperti PKS dan Partai Nasdem sudah menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan.

"Insyaallah di KIM Plus sudah muncul satu nama, yaitu Ridwan Kamil untuk Pilkada DKI Jakarta," kata Dasco di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/8/2024).

Dasco belum mau membeberkan siapa sosok bakal calon wakil gubernur yang akan mendampingi mantan gubernur Jawa Barat itu. Namun, ia memastikan dalam waktu dekat akan disampaikan.

"Untuk wakilnya nanti mungkin sehari dua hari kita akan sampaikan ke media," ujarnya.