HOME NEWS MEGAPOLITAN

Relawan Kerja RK Gelar Curhat1n Jakarta di Penjaringan, Sosialiasikan Komitmen RIDO Wujudkan Pendidikan Merata

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 06 November 2024 |10:29 WIB
Relawan Kerja RK Gelar Curhat1n Jakarta di Penjaringan, Sosialiasikan Komitmen RIDO Wujudkan Pendidikan Merata
Curhat1n Jakarta
JAKARTA - Relawan Kerja Ecosystem menggelar diskusi bertajuk Curhat1in Jakarta di Kampung Gusti, Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara pada Selasa (5/11/2024). Dalam agenda itu Relawan Kerja Ecosystem mensosialisasikan terkait komitmen pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono terhadap pemerataan pendidikan.

Diskusi dihadiri Juru Bicara RK Ecosystem, Nizamuddin, Koordinator Relawan Kerja RT/RW, Benni Irwanto, Koordinator Relawan Kerja Literasi, M.A Mushollin, Tokoh Muda Masyarakat Penjaringan, H.M Junaidi, sejumlah tokoh masyarakat, pemuda, dan aktivis pendidikan setempat.

"Pendidikan yang merata itu kunci, supaya semua anak Jakarta punya kesempatan yang sama untuk berkembang. Bersama pasangan RIDO, kami ingin memastikan tidak ada lagi anak yang putus sekolah di Jakarta," ujar Dewan Pembina RK Ecosystem, Arief Rosyid Hasan.

Dalam diskusi itu, relawan juga menekankan bahwa Ridwan Kamil-Suswono memastikan akan keberlanjutan Kartau Jakarta Pintu (KJP). Anak-anak juga dipastikan akan mendapatkan transportasi gratis untuk bermobilitas bersekolah.

"Jakarta itu kota besar, tapi masih banyak anak-anak kita yang kesulitan lanjut sekolah. Jadi, Bang Ridwan Kamil dan Pak Suswono komit untuk melanjutkan program KJP Plus," jelasnya.

Koordinator Relawan Kerja RT/RW, Benny Irwanto juga menekankan pentingnya masyarakat untuk mendukung gagasan yang dibuat RK-Suswono terkait pendidikan. Sebab menurutnya anak-anak akan mempunyai masa depan yang lebih baik.

"Upaya agar pendidikan merata butuh kerja bareng. Kita sama-sama bantu anak-anak yang masih kurang akses, supaya mereka punya masa depan lebih baik," ujar Benni.
 

(Khafid Mardiyansyah)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
