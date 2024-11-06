Tokoh Muda Masyarakat Sambut Komitmen RK-Suswono Ciptakan Pendidikan Merata di Jakarta: Langkah Bagus

JAKARTA - Tokoh Muda masyarakat Penjaringan, H.M Junaidi mendukung penuh komitmen pasangan Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono terkait pemerataan pendidikan di Jakarta. Ia mempercayai melalui langkah nyata angka anak putus sekolah bisa ditekan.



"Ini langkah yang bagus dari pak Ridwan Kamil dan pak Suswono karena mereka sadar bahwa masih ada warga yang harus dibantu," kata Junaidi dalam kegiatan Curhat1n Jakarta bersama Relawan Kerja Ecosystem di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara.



Cita-cita mewujudkan pendidikan merata ini pun menurutnya perlu disosialisasikan secara masif. Ia meyakini program itu bisa diwujudkan apabila RK dan Suswono memenangkan kontestasi Pilkada Jakarta.





Adapun sosialisasi itu menurutnya tidak hanya datang langsung dari Ridwan Kamil selaku penggagas program. Oleh karenanya ia pun juga berkomitmen untuk membantu mensosialisasikan program RK kepada warga.



"Kalau pemimpin turun langsung, kita pun warga akan ikut mendukung," tuturnya.



Dalam kesempatan yang sama, Dewan Pembina RK Ecosystem, Arief Rosyid Hasan meyakinkan pasangan RIDO berkomitmen untuk menciptakan pendidikan merata. Salah satu komitmen ini ditandai dengan bakal disempurnakannya program Kartu Jakarta Pintar (KJP).



"Pendidikan yang merata itu kunci, supaya semua anak Jakarta punya kesempatan yang sama untuk berkembang. Bersama pasangan RIDO, kami ingin memastikan tidak ada lagi anak yang putus sekolah di Jakarta," ujar Dewan Pembina RK Ecosystem, Arief Rosyid Hasan.

(Khafid Mardiyansyah)