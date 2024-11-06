Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

5 Admin Judi Online di Depok Terancam 10 Tahun Penjara

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 06 November 2024 |11:04 WIB
5 Admin Judi Online di Depok Terancam 10 Tahun Penjara
Ilustrasi penjara (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

DEPOK - Jajaran Satreskrim Polres Metro Depok menangkap lima pemuda yang berprofesi sebagai admin judi online (Judol) dan berkantor di sebuah rumah kontrakan Jalan Pedati, RT 4/1 Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. Penangkapan dilakukan pada Senin 4 November 2024 malam.

Adapun kelima pelaku tersebut yakni, CPP (22), TZH (20), MK (21) yang merupakan warga Kota Depok, R (21) warga Cengkareng, Jakarta Barat, HIR (20) warga Bandar Lampung.

Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Arya Perdana mengatakan atas kejadian tersebut pelaku melanggar Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dan Atau Pasal 303 KUHP.

"Dengan ancaman kurungan penjara 10 tahun," kata Arya di Mapolres Metro Depok, Selasa (5/11/2024).

Arya yang didampingi Kasat Reskrim Kompol Suardi Jumaing dan Kasi Humas AKP Hendra menyebut kelima pelaku diamankan di sebuah rumah kontrakan di Jalan Pedati RT 4/1 Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok.

"Adapun barang bukti yang berhasil diamankan dari tangan pelaku adalah 10 unit handphone berbagai merk," jelasnya.

(Arief Setyadi )

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/337/3161680/dpr-Rztj_large.jpg
Ironi Penangkapan 5 Pemain Judol di Yogya, DPR: Kenapa Polisi Tak Tangkap Bandarnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/510/3161254/judi_online-Uvpi_large.jpg
6 Fakta Penangkapan Pemain Judi Online yang Rugikan Bandar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/337/3161222/pemerintah-eSEb_large.jpg
Duh! 228 Ribu Penerima Bansos Dicoret Kemensos, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/337/3159065/judol-7HZv_large.jpg
Terdakwa Kasus Judol Komdigi Jalani Sidang Pleidoi Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/337/3157544/judi_online-gPGL_large.jpg
Kasus Judol Komdigi, Mantan Pegawai Dituntut 9 Tahun Penjara hingga Denda Rp500 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/338/3157451/pramono-ZtQ2_large.jpg
Pramono Instruksikan Inspektorat Telusuri ASN Pemprov DKI yang Bermain Judi Online
Banner
Telusuri berita megapolitan lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement