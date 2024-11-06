Relawan Muda Jakarta Gandeng Pengusaha Kedai Kopi Aceh Adakan Traktiran Ridwan Kamil 1.000 Kopi Gratis

JAKARTA - Relawan RIDO Muda Jakarta menggelar traktiran Ridwan Kamil 1.000 Kopi dan Mie Aceh untuk warga Jakarta, khususnya anak muda di Kedai Aceh Bang Johny, Jalan Duren Tiga Timur, Pancoran, Jakarta Selatan pada Selasa (5/11/2024) malam.

Traktiran merupakan salah satu program unggulan pasangan Cagub-cawagub Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono atau RIDO.

"Program Traktiran Ridwan Kamil, 1.000 Kopi Aceh untuk anak muda Jakarta ini hasil kolaborasi kami, RIDO Muda dengan Pengusaha Kedai Kopi Aceh. Ini salah satu bentuk role model program Ridwan Kamil ke depannya untuk anak muda Jakarta di open space," ujar Penanggung Jawab Traktiran Ridwan Kamil 1.000 Kopi Aceh dari Relawan RIDO Muda Jakarta, Rizki Romadon pada wartawan, Selasa (5/11/2024).

Menurutnya, kegiatan tersebut hasil kolaborasi Relawan RIDO Muda Jakarta bersama para pengusaha Kedai Aceh di Jakarta untuk pertama kalinya. Kegiatan tersebut bakal dilakukan selama satu pekan ke depan yang digelar di sejumlah titik Kedai Aceh Jakarta.

"Ini kolaborasi pertama kami, tuk seminggu ke depan kami akan show di beberapa Kopi Aceh dan semoga kolaborasi ini akan terus berlangsung sampai nanti pak Ridwan Kamil menang dan menjadi Gubernur Jakarta," tuturnya.

Dia menerangkan, secara teknis warga Jakarta, khususnya anak muda bisa mengecek waktu dan lokasi mana saja digelarnya program Traktiran Ridwan Kamil 1.000 Kopi dan Mie Aceh di Jakarta melalui akun Instagram RIDO Muda Jakarta, @ridomudajakarta, lantas warga bisa mengklik pendaftaran sebagaimana yang tertera dalam bio di akun medsos tersebut.

"Benefitnya ada kopi dan makanan sepaket, kuota dan tempat setiap kedai akan kita tambah depannya. Program tuk anak muda yang sudah dicanangkan selain Kopi di open space ada juga mobil curhat keliling karena kita tahu tingkat stres anak muda Jakarta semakin hari semakin tinggi. Itu sebagai salah satu upaya menekan stres," jelasnya.