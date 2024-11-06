Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pengusaha Muda Jakarta Sebut Program Ridwan Kamil-Suswono Bentuk Kepedulian Pada UMKM

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 06 November 2024 |10:58 WIB
Pengusaha Muda Jakarta Sebut Program Ridwan Kamil-Suswono Bentuk Kepedulian Pada UMKM
Relawan RIDO
A
A
A

JAKARTA - Relawan RIDO Muda Jakarta menggelar Traktiran Ridwan Kamil 1.000 Kopi dan Mie Aceh untuk warga Jakarta, khususnya anak muda di Kedai Aceh Bang Johny, Jalan Duren Tiga Timur, Pancoran, Jakarta Selatan pada Selasa (5/11/2024) malam. 

Salah satu program pasangan Cagub-cawagub Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono atau RIDO itu dinilai bentuk kepedulian terhadap anak muda dan UMKM di Jakarta.

"Saya secara pribadi maupun mewakili kawan-kawan pengusaha Kedai Kopi Aceh yang ada di Jakarta sangat mengapresiasi atas program pak RK, itu mentraktir 1.000 gelas Kopi Aceh tuk anak muda. Secara tak langsung membuktikan pak RK sangat peduli akan UMKM yang ada di Jakarta," ujar Pengusaha Kedai Aceh, Dedi Azman pada wartawan, Selasa (5/11/2024).

Menurutnya, program Traktiran Ridwan Kamil tersebut bentuk kepedulian pada warga, khususnya anak muda Jakarta sekaligus bentuk kepedulian terhadap UMKM Jakarta. Pasalnya, program tersebut digelar bersama para UMKM Jakarta.

Disamping itu, kata dia, program tersebut bentuk kepedulian pula pada pengusaha muda yang membuka usahanya di tempat perantauan di Jakarta. Bukan hanya program tersebut, dia pun menilai banyak program yang dicanangkan oleh pasangan Cagub-cawagub Jakarta nomor urut 1 tersebut yang sangat bagus lantaran untuk pengembangan anak muda.

"Kami yang ada di Jakarta ini sangat terperhatikan adanya program ini. Saya lihat lebih ke pengembangan anak muda, kami juga anak-anak muda Aceh yang ada di Jakarta ini, khususnya yang merantau sangat mengapresiasi atas program yang dicanangkan. Kita bisa melihat pasca beliau di Jawab Barat yang sudah sukses," tuturnya.

Dedi berharap, pasangan Cagub-cawagub Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono bisa memenangkan kontestasi Pilgub Jakarta 2024 mendatang. Sehingga, program untuk anak muda Jakarta bisa direalisasikan dengan baik mengingat Ridwan Kamil sendiri telah teruji dan sukses kala memimpin daerah Jawa Barat dahulu.

 

