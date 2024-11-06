Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ridwan Kamil Komitmen Hadirkan 1 Juta Lapangan Kerja di Jakarta

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 06 November 2024 |11:10 WIB
Ridwan Kamil Komitmen Hadirkan 1 Juta Lapangan Kerja di Jakarta
Ridwan Kamil komitmen hadirkan 1 juta lapangan kerja di jakarta (Foto : Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) Jakarta, Ridwan Kamil menghadiri dialog bersama Kadin Jakarta di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, pada Rabu (6/11/2024). Ridwan Kamil memaparkan tentang bagaimana dia bakal menghadirkan 1 juta lapangan pekerjaan untuk warga Jakarta.

"Pasangan RIDO komit memaparkan bagaimana kami dengan optimis bisa menghadirkan 1 juta lapangan pekerjaan, 600 ribu kerja kantoran, 300 ribu kerja UMKM, dan 100 ribu kerja kerja padat karya," ujar Ridwan Kamil di Mampang, Jakarta Selatan pada Rabu (6/11/2024).

Cagub Jakarta nomor urut 1 itu mengatakan pasangan Cagub-cawagub Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono atau RIDO memiliki pengalaman global yang siap menjadikan Jakarta sebagai kota global. Lalu, menjadikan Jakarta kota festival dunia, yang mana konser-konsernya semua berkelas internasional.

"Konser-konsernya semua kelas internasional, seperti Singapura ya cuman modal 6 juta dolar menghasilkan income 300 juta dolar hanya dari 1 konser namanya Taylor Swift. Kalau kita perbaiki, kita bikin tempat-tempat konser yang kelas internasional, yang aksesnya bagus, luas, memadai," tuturnya.

Ridwan Kamil yakin, dalam 5 tahun Jakarta akan menjadi pilihan festival berkelas internasional yang ujung-ujungnya membawa lapangan pekerjaan dan menaikkan kegiatan ekonomi. Adapun ekonomi Indonesia, khususnya Jakarta bukanlah ekonomi kapitalis, tapi ekonomi Pancasila sesuai sila kelima dalam Pancasila.

"Yang kecil harus dibesarkan, yang sudah besar diluaskan. Konsep itulah kenapa ada kredit tanpa bunga berbunga kan kemudian kewajiban mal yang 30 persen harus untuk UMKM, nanti kita akan dorong. Plus saya akan membantu dengan eksistensi pribadi, boleh saya ikut mendesain buat UMKM, boleh lewat akun media sosial saya," katanya.

 

