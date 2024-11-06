Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ridwan Kamil Sebut Jakarta Bakal Naik Kelas Saat Pasangan RIDO Pimpin Jakarta

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 06 November 2024 |12:57 WIB
JAKARTA - Cagub Jakarta, Ridwan Kamil menyebutkan, saat pasangan Cagub-cawagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono atau RIDO memimpin kota Jakarta, Jakarta bakal naik kelas ke level global dan membuat warga Jakarta bahagia.

"Di bawah saya kotanya semakin maju, naik kelas ke level global, warganya bahagia ada festival, kalau stress ada tempat curhat kan," ujarnya pada wartawan di Mampang, Jakarta Selatan pada Rabu (6/11/2024).

Menurutnya, ruang-ruang hijau di Jakarta masih banyak. Sehingga, orang-orang Jakarta berekreasi tak melulu ke mall-mall saja lantaran hutan, sungai, hingga danau bakal disulap menjadi tempat-tempat wisata natural di Jakarta. Itu lah kira kira jakarta di masa depan jakarta baru maju bahagia warganya.

"Sehingga orang-orang Jakarta berekreasi nanti tak banyak ke mal terus karena hutan, sungai, hingga danau akan saya sulap menjadi tempat-tempat wisata natural di Jakarta. Itu lah kira-kira Jakarta di masa depan," katanya.

Cagub Jakarta nomor urut 1 itu menambahkan, saat pasangan RIDO memenangkan kontestasi Pilgub Jakarta 2024, Jakarta bakal dijadikan tempat festival dunia. Sehingga, konser-konser bertaraf internasional bisa sering diadakan di Jakarta yang ujungnya membawa lapangan pekerjaan dan menaikan ekonomi Jakarta.
 

(Khafid Mardiyansyah)

