HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kapan Polisi Ungkap Identitas Pegawai Komdigi Terlibat Judol?

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Rabu, 06 November 2024 |13:10 WIB
Kapan Polisi Ungkap Identitas Pegawai Komdigi Terlibat Judol?
Polisi belum mengungkap pegawai Komdigi yang terlibat judi online (Foto : Freepik)
JAKARTA - Polisi masih belum mengungkap secara lengkap identitas 15 pelaku kasus judi online yang melibatkan pegawai di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Hingga kini, baru 3 nama yang disebut oleh polisi terkait dengan kasus itu yakni berinisial AK, AJ, dan A. 

Mereka disebut pengendali bisnis situs judi online. Belum diketahui ketiga orang itu merupakan pegawai Komdigi atau bukan.

Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto memberikan simbolis pun masih irit bicara saat ditanya alasan tidak mengungkap identitas paratersangka. Dia menegaskan pihaknya bakal mengungkap kasus itu termasuk identitas para pelaku secara lengkap di kemudian hari.

"Nanti, nanti ada sesi tertentu," kata Karyoto di Polda Metro Jaya pada Rabu (6/11/2024).

Karyoto meminta kepada awak media dan masyarakat agar terus mengikuti perkembangan kasus itu. Diketahui, polisi masih melakukan pengembangan. "Nanti, diikuti saja," ucap dia.

Sebelumnya diberitakan, total terdapat 15 orang telah ditangkap dan ditetapkan jadi tersangka oleh polisi terkait dengan kasus judi online yang melibatkan pegawai di Kemenkomdigi.

Selain menangkap pelaku, polisi menggeledah sebuah ruko yang dijadikan semacam 'kantor satelit' di wilayah Bekasi. Kantor satelit itu dikendalikan oleh tiga orang berinisial AK, AJ, dan A.

 

